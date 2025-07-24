Кроссворд на 24 июля 2025

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Интересные факты о Дженнифер Лопес
- До начала актерской карьеры Дженнифер Лопес успешно работала танцовщицей. С 1989 года она выступала в Golden Musicals and Broadway, участвовала в турах MC Hammer и New Kids on the Block. В 1991 году Лопес получила роль в шоу «In Living Color», став одной из Fly Girls, исполняющих танцы в стиле jazz-funk, сочетающем джаз и хип-хоп. Хореограф Рози Перез увидела в Лопес талант и харизму, необходимые для привлечения внимания зрителей. Параллельно с работой в шоу, Лопес посещала актерские курсы, упорно работая над собой и формируя базу для своего будущего успеха как разносторонней артистки.
- Дженнифер Лопес является соучредителем компании Nuyorican Productions, основанной в начале 2000-х годов совместно с ее менеджером Бенни Мединой. Компания получила свое название в честь пуэрториканского происхождения Лопес. Nuyorican Productions активно работает в сфере кино и телевидения, а также танцевальных шоу. Среди известных проектов — фильмы «Стриптизерши» и «Первый встречный», сериалы «Фостеры» и «Оттенки синего», танцевальное шоу «Мир танца». Компания позволяет Лопес продвигать темы социальной справедливости и способствует развитию новых талантов.
- Зеленое шифоновое платье, созданное Донателлой Версаче, которое Дженнифер Лопес надела на церемонию Grammy Awards в 2000 году, оказало значительное влияние не только на мир моды, но и на развитие интернета. По словам Эрика Шмидта, бывшего CEO Google, огромный спрос на изображения певицы в этом платье стал стимулом для создания Google Images. Спустя почти 20 лет, в 2019 году, Лопес вернула платье на подиум Versace, закрепив его статус как одной из самых знаковых вещей в истории моды.
Ответы
По горизонтали:
1. Сингл
В 2011 году Дженнифер Лопес выпустила сингл «On the Floor», записанный при участии Pitbull, который стал наиболее коммерчески успешным в ее карьере. Он добился мирового признания, возглавив многие мировые чарты и став одним из самых продаваемых синглов всех времен, а также одним из главных хитов 2011 года.
2. Клещ
В Пуэрто-Рико был открыт новый вид водяного клеща, названный в честь Дженнифер Лопес. Биолог Владимир Пешич, один из участников открытия, отметил, что песни и клипы Лопес поднимали настроение команде во время работы над научной статьей.
3. Книга
В 2002 году, 5 февраля, вышел ремиксовый альбом Дженнифер Лопес «J to tha L-O!: The Remixes». Альбом вошел в историю как первый ремиксовый альбом, возглавивший чарт Billboard 200, и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
4. Парфюм
Дженнифер Лопес — одна из самых успешных знаменитостей в парфюмерной индустрии. Она создала влиятельный парфюмерный бренд, задавший тренд для многих звезд. Революционным ароматом стал Glow by JLo, запущенный в 2002 году. Цветочно-пудровый аромат с узнаваемым дизайном флакона в форме женского тела быстро завоевал популярность. Коммерческий успех Glow был огромен: в первый год продажи превысили 100 миллионов долларов. В 2005 году Forbes признал Джей Ло самой успешной селебрити в парфюмерии. К 2024 году общее количество ароматов под брендом Jennifer Lopez превысило 30.
5. Зои
В фильме «План Б», снятом Аланом Полом, Дженнифер Лопес сыграла Зои, женщину, решившую стать матерью с помощью искусственного оплодотворения. Интерес Лопес к проекту объяснялся тем, что она сама недавно стала матерью двойняшек, и сценаристка фильма Кейт Анджело, с которой актриса познакомилась на послеродовой аэробике, также переживала радости материнства. В знак внимания к личной жизни Лопес, в фильме присутствует граффити на доме с упоминанием ее супруга Марка Энтони («МА + JL»).
По вертикали:
1. Селена
В 1997 году Дженнифер Лопес исполнила свою первую главную роль в биографическом фильме «Селена», посвященном жизни и карьере певицы Селены. Режиссером картины выступил Грегори Нава. Лопес, обошедшая около 20 000 претенденток, получила за эту роль 1 миллион долларов, став самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой на тот момент. Ее игра была отмечена номинацией на премию «Золотой глобус».
2. Клуни
«Вне поля зрения» — криминальная драма 1998 года, снятая Стивеном Содербергом по роману Элмора Леонарда. Главные роли исполнили Дженнифер Лопес и Джордж Клуни. Фильм был отмечен номинациями на «Оскар» за адаптированный сценарий и монтаж, а также удостоен премии «Эдгар» за лучший сценарий. Журнал Entertainment Weekly назвал «Вне поля зрения» самым сексуальным фильмом в истории кино.
3. Шон
Во время записи альбома «On the 6» у Дженнифер Лопес начался роман с рэпером и продюсером Шоном Комбсом. 27 декабря 1999 года пара была задержана полицией после стрельбы в клубе на Таймс-сквере в Нью-Йорке. Лопес и Комбса обвиняли в незаконном владении оружием и краже. Лопес была признана невиновной, так как ее адвокат настоял на том, что она не умеет пользоваться оружием и не одобряет его. Комбс также публично заявил о непричастности Лопес к инциденту.
4. Жюри
В 2011 году Дженнифер Лопес приняла решение присоединиться к жюри шоу «American Idol» в 10-м сезоне, считая, что таким образом она сможет делиться своим опытом и любовью к музыке. Участие в American Idol стало для Лопес своего рода перезагрузкой после рождения близнецов и периода спада, открыв путь к новым успехам, таким как хит «On the Floor», сериал «Оттенки синего» и резиденция в Вегасе. Ее участие способствовало повышению рейтингов шоу и создало тренд среди других звезд, таких как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Кэти Перри. Лопес была судьей в общей сложности более чем в 170 эпизодах шоу. Она отметила, что American Idol помог ей стать более человечной в глазах публики, показав ее настоящие эмоции и любовь к музыке.
5. Гир
Романтическая комедия «Давайте потанцуем» режиссера Питера Челсома, с Ричардом Гиром, Дженнифер Лопес и Сьюзен Сарандон в главных ролях, является ремейком одноименного японского фильма 1995 года. Оригинальная лента «Давайте потанцуем?» установила рекорд, собрав в прокате 10 миллионов долларов, что было внушительной суммой для японского кинематографа того времени.
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