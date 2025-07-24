Кроссворд на 24 июля 2025

4. Жюри

В 2011 году Дженнифер Лопес приняла решение присоединиться к жюри шоу «American Idol» в 10-м сезоне, считая, что таким образом она сможет делиться своим опытом и любовью к музыке. Участие в American Idol стало для Лопес своего рода перезагрузкой после рождения близнецов и периода спада, открыв путь к новым успехам, таким как хит «On the Floor», сериал «Оттенки синего» и резиденция в Вегасе. Ее участие способствовало повышению рейтингов шоу и создало тренд среди других звезд, таких как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Кэти Перри. Лопес была судьей в общей сложности более чем в 170 эпизодах шоу. Она отметила, что American Idol помог ей стать более человечной в глазах публики, показав ее настоящие эмоции и любовь к музыке.