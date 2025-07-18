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Губернатор Владимирской области доложил Путину о развитии региона

Авдеев доложил Путину о развитии Владимирской области.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона.

«За три года удалось подрасти в экономике более чем на треть. Сейчас нам необходимо выйти на уровень ВРП в один триллион рублей», — сказал глава региона.

Губернатор сообщил об открытии 13 предприятий в 2024 году, это позволило создать 2200 новых рабочих мест. Он также отметил, что в Гусь-Хрустальном муниципальном районе производится 90 процентов всего тарного стекла и 70 процентов стекловолокна в стране.

Авдеев рассказал Путину о строительстве крупнейшей в Суздале школы и пригласил главу государства на ее открытие в 2025 году. Он добавил, что намерен пригласить на мероприятие президента Белоруссии Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

На встрече президент и глава региона также обсудили проблемы региона. Путин отметил высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. В свою очередь, Авдеев обратился к нему с просьбой помочь в решении проблемы, связанной с предаварийным состоянием моста через реку Клязьму во Владимире.

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