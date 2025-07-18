В Вологодской области с начала лета закрылось чуть менее ста вейпшопов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Девяносто вейпшопов прекратили свою работу на территории Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. За неделю прекратили работу еще восемь точек по продаже вейпов. Как итог — на старте инициативы 9 июня работало 316 торговых точек, из них 90 уже прекратили свою деятельность. С начала июля закрылись 34 вейпшопа», — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщила пресс-служба губернатора, в регионе также продолжается системная работа в отношении заведений, реализующих алкогольную продукцию. По словам Филимонова, которые приводятся в сообщении, на этой неделе закрылись еще два алкомаркета. Суммарно с начала июля прекратили свою деятельность десять алкомаркетов и четыре «наливайки».
«До вступления в силу новых правил продажи алкоголя в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 уже закрылись. Что касается крупных городов, в Вологде из 118 точек закрылось 78, а в Череповце из 265 объектов ликвидированы 134», — цитирует пресс-служба главу региона.
В сообщении отмечается, что ранее в Вологодской области была введена новая мера поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Таким точкам правительство региона предлагает льготный займ до 5 миллионов рублей под 3% годовых на три года черед областной Фонд микрокредитования. Предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями, чтобы приобрести специализированное оборудование и мебель для открытия нового торгового объекта. В настоящее время прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры поддержки для бизнеса, реализующего вейпы и никотинсодержащую продукцию. По словам Филимонова, которые приводит пресс-служба, правительство Вологодской области готово оказывать помощь в перепрофилировании таким торговым объектам.