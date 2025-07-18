В Вологодской области с начала лета закрылось чуть менее ста вейпшопов

В сообщении отмечается, что ранее в Вологодской области была введена новая мера поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Таким точкам правительство региона предлагает льготный займ до 5 миллионов рублей под 3% годовых на три года черед областной Фонд микрокредитования. Предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями, чтобы приобрести специализированное оборудование и мебель для открытия нового торгового объекта. В настоящее время прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры поддержки для бизнеса, реализующего вейпы и никотинсодержащую продукцию. По словам Филимонова, которые приводит пресс-служба, правительство Вологодской области готово оказывать помощь в перепрофилировании таким торговым объектам.