Молодежка «Крыльев Советов» обыграла «Урал» на выезде со счетом 4:2

Встреча 15-го тура МФЛ прошла в Екатеринбурге. Волжане победили с разницей в два мяча (6+).
На 14-й минуте Глеб Волков мощным ударом в штрафной открыл счет. На 23-й Артем Галкин сравнял, а на 32-й Денис Базыгин почти с середины поля перекинул мяч через голкипера хозяев. На 35-й оформил дубль — 3:1.
После перерыва, на 60-й, Дмитрий Черкасов реализовал пенальти и довел преимущество «Крыльев» до +3 — 4:1. Молодежка «Урала» сократила отставание на 71-й. Отличился Радмир Хайнецкий — 4:2.
Пока «Крылья Советов-М» идут на 12-м месте в таблице с 15 очками. Следующий матч пройдет 25 июля. Примут «Краснодар» (6+).
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