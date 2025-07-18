Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежка «Крыльев Советов» обыграла «Урал» на выезде со счетом 4:2

Встреча 15-го тура МФЛ прошла в Екатеринбурге. Волжане победили с разницей в два мяча (6+).

Встреча 15-го тура МФЛ прошла в Екатеринбурге. Волжане победили с разницей в два мяча (6+).

На 14-й минуте Глеб Волков мощным ударом в штрафной открыл счет. На 23-й Артем Галкин сравнял, а на 32-й Денис Базыгин почти с середины поля перекинул мяч через голкипера хозяев. На 35-й оформил дубль — 3:1.

После перерыва, на 60-й, Дмитрий Черкасов реализовал пенальти и довел преимущество «Крыльев» до +3 — 4:1. Молодежка «Урала» сократила отставание на 71-й. Отличился Радмир Хайнецкий — 4:2.

Пока «Крылья Советов-М» идут на 12-м месте в таблице с 15 очками. Следующий матч пройдет 25 июля. Примут «Краснодар» (6+).

Ранее основная команда самарцев представила новые игровые номера 11 футболистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.