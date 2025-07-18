Росмолодежь открыла регистрацию на премию «Время молодых»

Росмолодежь также традиционно запустила прием заявок на участие в номинации «Молодежная столица России — 2026» для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона. Города, которые одержат победу, получат право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от организации для реализации заявленных проектов.