Росмолодежь открыла регистрацию на премию «Время молодых»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых», сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Запускаем приём заявок на премию Росмолодёжи “Время молодых”. Голосование в этом сезоне снова пройдёт на Госуслугах. Отдать свой голос нельзя за регион, в котором вы прописаны… В этом году в премии определим две молодёжные столицы и два победителя — среди больших и малых городов. Лауреатов объявим в декабре!», — написал Гуров в своем Telegram-канале.
В Росмолодежи сообщили, что в этом году появилась номинация «Лидер молодых» для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте, отметили в организации.
Кроме того, в рамках премии организаторы выделили шесть индивидуальных и три командных номинации. В число индивидуальных вошли «Рядом с молодёжью: управление молодёжной политикой», «Время профессионалов: технологии работы с молодёжью», «Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа», «Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах», «Ведём за собой/Первые: развитие детских и молодёжных коллективов» и «Министр молодёжи — 2025». Командными номинациями стали «Команда молодёжного центра», «Команда муниципалитета», «Команда предприятия/ведомства».
Росмолодежь также традиционно запустила прием заявок на участие в номинации «Молодежная столица России — 2026» для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона. Города, которые одержат победу, получат право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от организации для реализации заявленных проектов.
Всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых» — общенациональная награда в отрасли молодёжной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодёжных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внёсших значительный вклад в развитие молодёжной политики в России. Премия реализуется Росмолодёжью с 2021 года. −0-