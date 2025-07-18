Bloomberg: КНДР закрыла курорт Вонсан для иностранцев после визита Лаврова

«Мы в прошлом году (в другом северокорейском городе, — прим. ред.) свободно общались с корейскими товарищами — вместе с ними играли на пляже в волейбол, песочные замки строили, так как я была с внучкой. А здесь такого не было, было ограничение при общении» — рассказала она.