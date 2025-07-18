Shaman покажет клип на песню «Прямо по сердцу» в центре Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) покажет клип на песню «Прямо по сердцу», с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» в центре Москвы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
«Вечером 20 июля в 20.30 в центре Москвы на одном из самых больших медиафасадов страны, расположенном на здании кинотеатра “Октябрь” на Новом Арбате, состоится премьерный показ клипа на песню “Прямо по сердцу” певца Shaman, с которой музыкант будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе “Интервидение”, — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, сам артист, режиссер клипа Эльвин Фомин и телеведущая и журналист Яна Чурикова будут присутствовать на премьере.
Съёмки клипа на песню «Прямо по сердцу» прошли в начале июля в Москве. Сюжет видеоклипа разворачивается на необитаемой планете.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».