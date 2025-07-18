Shaman покажет клип на песню «Прямо по сердцу» в центре Москвы

«Вечером 20 июля в 20.30 в центре Москвы на одном из самых больших медиафасадов страны, расположенном на здании кинотеатра “Октябрь” на Новом Арбате, состоится премьерный показ клипа на песню “Прямо по сердцу” певца Shaman, с которой музыкант будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе “Интервидение”, — говорится в сообщении.