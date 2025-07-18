В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды. Об этом предупредили в пресс-службе «Воды Крыма».
На предприятии уточнили, что мера связана с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.
«с 18 июля гарантированная подача воды будет осуществляться по графику: с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00», — говорится в публикации.
Всем абонентам рекомендуется запасать воду в установленные часы подачи. Специалисты подчеркивают, что в случае улучшения водоотдачи источников график может быть скорректирован в сторону увеличения — без дополнительного уведомления.
Также в сообщении уточняется, что при аварийно-ремонтных работах возможны отклонения от установленного графика.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.