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В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды

С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды. Об этом предупредили в пресс-службе «Воды Крыма».

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. С 18 июля в селе Малореченское под Алуштой на Южном берегу Крыма вводится график подачи воды. Об этом предупредили в пресс-службе «Воды Крыма».

На предприятии уточнили, что мера связана с сезонным дефицитом водоснабжения в регионе.

«с 18 июля гарантированная подача воды будет осуществляться по графику: с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00», — говорится в публикации.

Всем абонентам рекомендуется запасать воду в установленные часы подачи. Специалисты подчеркивают, что в случае улучшения водоотдачи источников график может быть скорректирован в сторону увеличения — без дополнительного уведомления.

Также в сообщении уточняется, что при аварийно-ремонтных работах возможны отклонения от установленного графика.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.

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