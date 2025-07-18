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12% молочного фальсификата выявили после исследования проб в Ростовской области

На Дону проверили качество молока и молочной продукции.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области проверили 1094 пробы молока и молочной продукции. Часть образцов не соответствовала требованиям, говорится в телеграм-канале управления Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям не прошли проверку 2,2% проб продукции. По показателям фальсификации не соответствовали 11,9% из 318 проверенных образцов.

Штрафы оформили на общую сумму в 600 тысяч рублей, было выдано 72 предписания об устранении нарушений. Четырем организациям аннулировали декларации соответствия, для шести — приостановили действие подобных деклараций. Кроме того, суд удовлетворил иски к двум предпринимателям, запретив им производство молочной продукции.

Всего проверили 202 предприятия, включая поставщиков для школ. Также специалисты провели профилактическую работу: выполнили 97 визитов в образовательные и медицинские учреждения и направили 171 предостережение.

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