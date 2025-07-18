12% молочного фальсификата выявили после исследования проб в Ростовской области

Штрафы оформили на общую сумму в 600 тысяч рублей, было выдано 72 предписания об устранении нарушений. Четырем организациям аннулировали декларации соответствия, для шести — приостановили действие подобных деклараций. Кроме того, суд удовлетворил иски к двум предпринимателям, запретив им производство молочной продукции.