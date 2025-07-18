Министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году

Иванец подчеркнул, что по ряду специальностей в белорусские вузы поданы документы от абитуриентов, сумма баллов у которых превышает 390. Такие высокие проходные баллы на: «стоматологии», «мировой экономике», «международной экономике и торговле», «прикладной информатике», «переводческом деле», «программной инженерии».