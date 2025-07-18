Министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году

Министр образования Андрей Иванец назвал самые популярные специальности вузов и проходные баллы на них, пишет БелТА.
Так, самый высокий конкурс — свыше 5 человек на место выдерживают абитуриенты, которые хотят обучаться: «графическому дизайну и мультимедиадизайну», «информационным системам и технологиям», «правоведению», «педиатрии» и другим специальностям.
Иванец подчеркнул, что по ряду специальностей в белорусские вузы поданы документы от абитуриентов, сумма баллов у которых превышает 390. Такие высокие проходные баллы на: «стоматологии», «мировой экономике», «международной экономике и торговле», «прикладной информатике», «переводческом деле», «программной инженерии».
Глава образовательного ведомства также отметил, что в региональных вузах самые большие конкурсы на место в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы, Витебском госуниверситете имени Петра Машерова, Белорусско-Российском университете, Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины, Брестском государственном техническом университете.
В 2025 году при плане приема на бюджет 31,8 тысячи человек документы были поданы 46,1 тысячи абитуриентами.
Напомним, на сельхозспециальности и в вузы силового профиля прием документов на бюджет будет завершен 19 июля. Зачисление первокурсников на бюджет состоится по 27 июля.
Ранее мы писали, что в Беларуси вузы завершили 17 июля прием документов на бюджет от абитуриентов.
И еще 2 июля вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов.