«Напугал и съел шашлыки»: как не нарваться на медведя в лесу

Кроме того, можно попытаться отпугнуть медведя, изменив свои размеры, например, активно размахивая руками, резко раскрывая тент или куртку. Одним из самых эффективных средств является фальшфейер. Он создает яркую вспышку пламени, издает громкий звук и выделяет много дыма. Однако использовать приспособление рекомендуется только в непосредственной близости к зверю, так как на расстоянии его эффект может быть не таким сильным.