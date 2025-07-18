«Напугал и съел шашлыки»: как не нарваться на медведя в лесу

На Сахалине медведь напал на группу отдыхающих в лесу. Сообщается, что животное сильно напугало их и забрало шашлыки. Люди не пострадали, так как вовремя успели спрятаться в автомобиле.
В издании URA.RU рассказали, как избежать подобной встречи с медведем в лесу и что делать, если она все-таки произошла.
Как избежать встречи с медведем в лесу
В первую очередь, передвигаясь по лесу, где могут водиться медведи, нужно быть либо предельно осторожным и тихим, либо издавать громкие, неприятные и резкие звуки. Так, например, стоит приобрести медвежьи колокольчики свистульки и прочие товары, чтобы отпугивать животных с четким слухом.
Помимо слуха, у медведей хорошо развито обоняние, поэтому еду необходимо держать в целлофановых пакетах. Также для пищи подойдут пластиковые или стеклянные контейнеры.
Важно стараться держаться открытых пространств, чтобы сохранялся хороший обзор. Помимо прочего, ни в коем случае не приближайтесь к останкам рыбы или животных, если вы их обнаружили. Медведь может воспринять это как посягательство на его добычу и проявить агрессию.
Как не встретить медведя во время остановки
Если вы планируете ставить палатку, делать это нужно в открытом месте. Также еду нельзя оставлять на ночь у костра, так как медведи могут прийти на запах. А сам огонь лучше оставить тлеющим, так как животных отпугивает запах дыма.
Пищевые отходы стоит забирать с собой. Закапывать их не стоит, так как медведи чувствуют еду даже под землей. Из-за хорошего обоняния у животных также не стоит пользоваться духами с резкими запахами.
Что делать при встрече с медведем
Первое, что нужно запомнить, — ни в коем случае не убегайте, не паникуйте и не фотографируйте медведя. Звуки и вспышка могут спровоцировать животное. Также не стоит поворачиваться к нему спиной.
Если медведь вас заметил, следует спокойно уйти в другом направлении. Если же животное заметило вас и двигается в вашу сторону, следует отпугнуть его при помощи громких криков низким голосом или специальных приспособлений для отпугивания зверей.
Кроме того, можно попытаться отпугнуть медведя, изменив свои размеры, например, активно размахивая руками, резко раскрывая тент или куртку. Одним из самых эффективных средств является фальшфейер. Он создает яркую вспышку пламени, издает громкий звук и выделяет много дыма. Однако использовать приспособление рекомендуется только в непосредственной близости к зверю, так как на расстоянии его эффект может быть не таким сильным.