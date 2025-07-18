Coldplay случайно разоблачили офисный роман на концерте

Однако для героев момента это было не до шуток. После слов музыканта Байрон резко отстранился от Кабот и попытался спрятаться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Солист группы не знал, что Байрон женат и воспитывает двоих детей с супругой Меган Керриган Байрон.