Coldplay случайно разоблачили офисный роман на концерте

Во время концерта Coldplay в Бостоне случилось неожиданное разоблачение. На экране «камеры поцелуев», которая традиционно транслирует на зрителей, оказались глава ИТ-компании Astronomer Энди Байрон и директор по персоналу Кристин Кабот в объятиях друг друга. Певец Крис Мартин, ничего не подозревая, пошутил со сцены: «О, посмотрите на этих двоих!» — и вызвал бурный смех зала.
Однако для героев момента это было не до шуток. После слов музыканта Байрон резко отстранился от Кабот и попытался спрятаться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Солист группы не знал, что Байрон женат и воспитывает двоих детей с супругой Меган Керриган Байрон.
Astronomer — американская компания, разрабатывающая решения для оркестровки данных с помощью технологий. Судя по профилю в LinkedIn, Энди Байрон занимает пост CEO компании Astronomer с июля 2023 года. Кристин Кабот работает директором по персоналу той же компании и указывает в своей анкете, что умеет «строить доверительные связи на всех уровнях».
Видео с инцидентом стремительно разошлось по соцсетям. Пользователи активно обсуждают увиденное: одни сочувствуют жене, другие удивляются неосторожности пары.