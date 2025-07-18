На четырех ключевых дорогах Иркутска ведут дорожные работы

В Иркутске прошла проверка хода дорожных работ, реализуемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на четырех ключевых объектах: улицах Трилиссера, Дзержинского, Российской и Рабочей. Ремонт идет строго по графику или даже с его опережением. Стоит отметить, что на каждом участке предусмотрены комплексные меры обновления, включая ремонт дорожного полотна и замену инженерных коммуникаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации областного центра.
— Эти объекты расположены в центральной части города, иркутяне давно ждали их ремонта. Это не только замена асфальта, это, в первую очередь, новые подземные коммуникации. Мы делаем широкие тротуары, меняем освещение, повышаем безопасность. Да, такие работы идут дольше обычного, но они позволяют отремонтировать улицу на долгие годы, — рассказывает Руслан Болотов, мэр Иркутска.
На улице Российской подрядчики уже приступили к замене инженерных коммуникаций. После начнется ремонт асфальта. Особое внимание будет уделено участку возле школы № 1. Важно обеспечить безопасность и комфорт школьников. Завершить основные работы хотят уже к 1 сентября.
На улице Дзержинского также проводятся работы по прокладке новых инженерных сетей. Параллельно с этим обустраиваются тротуары.
На улице Трилиссера работы выполнены уже на 90%. Уложено два слоя асфальта, отремонтированы тротуары, а также восстановлена ливневая канализация.
Ремонт на улице Рабочей, изначально запланированный на два года, может быть завершен уже в этом году благодаря усилиям подрядчика. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, основные работы проводятся в вечернее время и выходные дни.