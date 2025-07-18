На четырех ключевых дорогах Иркутска ведут дорожные работы

В Иркутске прошла проверка хода дорожных работ, реализуемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на четырех ключевых объектах: улицах Трилиссера, Дзержинского, Российской и Рабочей. Ремонт идет строго по графику или даже с его опережением. Стоит отметить, что на каждом участке предусмотрены комплексные меры обновления, включая ремонт дорожного полотна и замену инженерных коммуникаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации областного центра.