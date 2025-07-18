Комтранс Петербурга рассказал, куда жаловаться на жару в автобусах

По данным комитета, кондиционерами оборудованы все автобусы коммерческих перевозчиков и 70% подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Однако в часы пиковой нагрузки системе требуется больше времени, чтобы охладить салон, добавили в ведомстве. Кроме того, при работающем кондиционере в транспорте должны быть закрыты все люки и форточки.