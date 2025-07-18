Комтранс Петербурга рассказал, куда жаловаться на жару в автобусах

По данным комитета, кондиционерами оборудованы все автобусы коммерческих перевозчиков и 70% подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Однако в часы пиковой нагрузки системе требуется больше времени, чтобы охладить салон, добавили в ведомстве. Кроме того, при работающем кондиционере в транспорте должны быть закрыты все люки и форточки.
По стандарту транспортного обслуживания, при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов температура в салоне автобуса не должна превышать 25 градусов. Все перевозчики в соответствии с государственным контрактом обязаны соблюдать температурный режим.
На жару в автобусах можно пожаловаться по следующим телефонам:
(812) 576−55−55 — в ГКУ «Организатор перевозок» по линии работы коммерческих автобусных перевозчиков;
(812) 458−75−74 — в ГУП «Пассажиравтотранс».
Подведомственный комитету «Организатор перевозок» фиксирует факты нарушения и направляет их перевозчикам для устранения. Также к нарушителям применяют штрафные санкции за неисполнение условий госконтракта, добавили в комтрансе.