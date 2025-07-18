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17 улиц в Таганроге временно остались без электричества

Ряд улиц Таганрога остались без электричества до вечера 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

17 улиц в Таганроге временно остались без электричества из-за технологического нарушения в сети, произошедшего около 15 часов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Частично обесточены улицы и переулки: Александровская, Фрунзе, Петровская, Ленина, Греческая, Октябрьская, Дзержинского, Ростовская, 1-я Котельная, Грозненская, Горького, Гоголевский, Спартаковский, Мечниковский, Шефский, Автодоровский, Никитинский.

Ориентировочно, восстановить подачу электричества должны в течение шести часов. Специалисты ведут ремонт и устанавливают резервные генераторы. После проведения необходимых работ электроэнергию вернут без предупреждения.

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