Глава региона поздравил заводчан с Днем металлурга

В преддверии Дня металлурга, 18 июля, в пятницу, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский металлургический завод. Особое внимание глава региона уделил вкладу ветеранов в развитие и формирование завода.
«Завод всегда был не только промышленным якорем, который обеспечивал очень разные отрасли, но и сыграл огромную роль в развитии города, района Кировского», — сказал Вячеслав Федорищев.
Самарский металлургический завод, начиная с момента основания, считается лидером российской цветной металлургии. Он выпускает промежуточные продукты из сплавов алюминия, предназначенные для авиакосмической, судостроительной, упаковочной, транспортной и нефтегазовой промышленности.
Предприятие располагает уникальным оборудованием, таким как самый большой в России горизонтальный пресс и крупнейший в мире вертикальный пресс. Некоторые виды продукции, производимой заводом, не имеют аналогов в стране. На долю этого предприятия приходится 70% от общего объема поставок товаров в данной отрасли.
За высокие показатели в работе, многолетний опыт и усердие, а также значительный вклад в процветание предприятия, десять работников завода были удостоены наград от Министерства промышленности и торговли РФ и знаков Трудовой Славы, которые им вручил глава Самарской области.
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