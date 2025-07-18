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На главреда «Дождя»* завели дело из-за поста о событиях в Буче

СК возбудил дело против главреда «Дождя» Дзядко из-за поста о событиях в Буче.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда «Дождя»* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Дзядко* и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.

«Установлено, что в декабре 2022 года Дзядко* опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам собеседника, основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе* и Ратниковой* стали пять постов в Telegram-канале первой из них и четыре поста — в Telegram-канале второй в 2022 году.

* Признаны иностранными агентами в России.