На главреда «Дождя»* завели дело из-за поста о событиях в Буче

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главреда «Дождя»* Тихона Дзядко* стал пост в его Telegram-канале о событиях в Буче, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Дзядко* и журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* возбуждены уголовные дела за фейки о ВС РФ и несоблюдение обязанностей иноагента.
«Установлено, что в декабре 2022 года Дзядко* опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по словам собеседника, основанием для возбуждения уголовных дел против Котрикадзе* и Ратниковой* стали пять постов в Telegram-канале первой из них и четыре поста — в Telegram-канале второй в 2022 году.
* Признаны иностранными агентами в России.