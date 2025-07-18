Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров

«Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой… Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера — просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества», — подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.