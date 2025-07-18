Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. “Сбер” зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян», — сообщили в банке.
Отмечается, что злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран.
«Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных сим-карт», — подчеркнули в банке.
Также указывается, что звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.
«Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой… Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера — просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества», — подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.