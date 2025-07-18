Депутат назвала социальное жилье главным решением для молодых семей

Парламентарий уточнила, что социальное жилье подразумевает, что молодая семья въезжает туда на время, без права приватизации. Когда молодые люди поняли, что у них есть средства для того, чтобы приобрести свое собственное жилье, то они освобождают жилое помещение, в которое потом въезжает другая семья.