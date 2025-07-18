Известный кинорежиссер Юрий Кара скончался в Крыму: как сценарист связан с полуостровом

В последние годы он активно выражал свою гражданскую позицию: поддерживал воссоединение Крыма с Россией и критиковал западное кино, что привело к его включению в санкционные списки Украины и ЕС. Заслуженный деятель искусств РФ и обладатель ряда госнаград,