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Известный кинорежиссер Юрий Кара скончался в Крыму: как сценарист связан с полуостровом

Юрий Кара с 2017 года был председателем жюри кинофестиваля «Святой Владимир» в Севастополе, который проводится ежегодно на территории полуострова.

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17 июля стало известно, что на 71-м году жизни в Ялте ушел из жизни известный кинорежиссер Юрий Кара. Об этом сообщила президент кинофестиваля «Святой Владимир» Елена Иваниченко.

Режиссер прославился благодаря таким работам, как «Завтра была война», «Воры в законе» и экранизация «Мастера и Маргариты» 1994 года.

Кара, родившийся в Донецке в 1954 году, первоначально получил образование радиофизика и имел ученую степень, но в 1980-х кардинально сменил сферу деятельности, поступив во ВГИК.

В последние годы он активно выражал свою гражданскую позицию: поддерживал воссоединение Крыма с Россией и критиковал западное кино, что привело к его включению в санкционные списки Украины и ЕС. Заслуженный деятель искусств РФ и обладатель ряда госнаград,

Юрий Кара с 2017 года был председателем жюри кинофестиваля «Святой Владимир» в Севастополе, который проводится ежегодно на территории полуострова. Участники фестиваля имели возможность общаться с мастером, получать профессиональные советы замечательного режиссера, и просто удовольствие от общения с остроумным, образованным, талантливым человеком.

Последние фото режиссера, председателя жюри кинофестиваля «Святой Владимир» — в фоторепортаже.