Почти все автобусы в Петербурге оборудовали кондиционерами

Подавляющее большинство автобусов в Санкт-Петербурге оснащены системами кондиционирования воздуха. Об этом 18 июля 2025 года сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. При этом в ведомстве отметили, что в часы наибольшей пассажирской нагрузки салон транспортного средства может охлаждаться недостаточно быстро.