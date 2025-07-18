В выходные в Сочи ожидаются ливни и ветер до 20 метров в секунду

Напомним, в многочасовой пробке на Крымском мосту от жары умер французский бульдог. Семья с тремя детьми и всеобщей любимицей Лолой возвращалась из Анапы в Крым. В пробке на Крымский мост им пришлось простоять более четырех часов. Неожиданно Лоле стало плохо. Собака стала метаться, а потом села к хозяйке на руки. Ее завернули в мокрое полотенце, но бульдог начал икать, и умер от сердечного приступа на глазах детей и хозяев.