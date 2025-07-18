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В выходные в Сочи ожидаются ливни и ветер до 20 метров в секунду

В Сочи прогнозируются дожди с грозами.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Freepik

В выходные в Сочи ожидаются ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Непогода придет в муниципалитет вечером 19 июля. По прогнозам, до конца 20 июля в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди. Сопровождать ливень будет сильный ветер. Его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, существует вероятность резкого подъема уровней воды в реках. Местами будут достигнуты неблагоприятные отметки. В горах вырастет риск схода небольших селевых потоков. В акватории на участке Магри — Веселое ожидаются смерчи. В связи с вышесказанным городские службы работают в усиленном режиме.

Напомним, в многочасовой пробке на Крымском мосту от жары умер французский бульдог. Семья с тремя детьми и всеобщей любимицей Лолой возвращалась из Анапы в Крым. В пробке на Крымский мост им пришлось простоять более четырех часов. Неожиданно Лоле стало плохо. Собака стала метаться, а потом села к хозяйке на руки. Ее завернули в мокрое полотенце, но бульдог начал икать, и умер от сердечного приступа на глазах детей и хозяев.