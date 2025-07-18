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Житель Прикамья лишился свободы за хулиганство

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с.

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Березовка) вынес приговор ранее судимому жителю Березовского муниципального округа. Мужчина признан виновным в хулиганстве с применения насилия к гражданам.

Суд установил, что вечером в марте фигурант возле магазина, будучи пьян, вел себя агрессивно, кричал, нецензурно бранился, а в ответ на замечание ударил проходившую мимо женщину.

Суд приговорил виновного к 1 году 3 месяцам в исправительной колонии общего режима. С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор еще не вступил в законную силу.