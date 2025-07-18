Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам

Проект указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в указ главы государства от 28 июня 2024 года «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту». Проект указа подготовлен Минобороны России «в целях социальной защищенности военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы, принимающих участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях», — говорится в пояснительной записке к проекту.