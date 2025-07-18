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В Калининграде нашли сальмонеллу в сети магазинов «Светофор»

В сети магазинов «Светофор» Калининградской области нашли продукты с сальмонеллой.

Источник: Freepik

Всего проверку провели в 31 магазине.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, специалисты выявили 70 нарушений при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения.

В частности, сальмонеллу обнаружили в наггетсах, фарше и курином шашлыке. Также во время проверок выявили наличие листерий. Продукцию изъяли.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жителей Калининградской области призвали не употреблять в пищу недожаренный шашлык. К примеру, в сырой свинине могут находиться трихинеллы, вызывающие трихинеллез, или бычий цепень.