В поисках адреналина: погиб совершивший прыжок из стратосферы Феликс Баумгартнер

Экстремал прославился в 2012 году после прыжка из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его выпустили из специальной капсулы, привязанной к воздушному шару. Баумгартнер свободно падал на землю примерно 4 минуты 20 секунд, достигнув максимальной скорости 1357,6 километра в час, тем самым превзойдя скорость звука. Прыжок он совершил в специальном скафандре, чтобы не сгореть и не задохнуться при падении.