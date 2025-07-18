В поисках адреналина: погиб совершивший прыжок из стратосферы Феликс Баумгартнер

В Италии погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер, который совершил прыжок из стратосферы. Парашютиста не стало в результате несчастного случая с моторным парапланом. Что известно о Феликсе Баумгартнере и почему некоторые люди не могут жить без экстрима — в материале «Вечерней Москвы».
Что случилось.
Баумгартнер разбился в коммуне Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря. Феликс Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. При падении он задел сотрудницу гостиницы — женщина получила травму шеи и была доставлена в больницу. Спасательные подразделения сообщили, что экстремал погиб мгновенно. Ему было 56 лет.
Чем известен Феликс Баумгартнер.
Экстремал прославился в 2012 году после прыжка из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его выпустили из специальной капсулы, привязанной к воздушному шару. Баумгартнер свободно падал на землю примерно 4 минуты 20 секунд, достигнув максимальной скорости 1357,6 километра в час, тем самым превзойдя скорость звука. Прыжок он совершил в специальном скафандре, чтобы не сгореть и не задохнуться при падении.
Он установил сразу несколько мировых рекордов, подтвержденных Международной авиационной федерацией. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира.
За свою карьеру Баумгартнер совершал десятки рискованных трюков по всему миру. Например, прыгал с башен Петронас, со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, а также пересекал Ла-Манш на карбоновых крыльях. Баумгартнера называли человеком, который испытывал пределы человеческих возможностей и всегда шел до конца.
Почему некоторые не могут жить без экстрима.
По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, у некоторых людей в силу врожденных особенностей характера и темперамента есть тягость и потребность к совершению различных опасных поступков, которые способствуют выбросу адреналина.
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— Во время экстремальных ситуаций выбрасывается адреналин и человек получает очень сильные эмоции. Когда все заканчивается благополучно, выделяется гормон удовольствия эндорфин, — рассказал он.
Эксперт отметил, что постепенно при повторении экстремальных поступков мозг привыкает к получению этих активных веществ и формируется психологическая зависимость от выброса адреналина, когда человек рискует своей жизнью.
— Если такой человек перестает совершать экстремальные поступки, то у него снижается настроение, повышается тревога, могут развиться депрессивные переживания или ощущение скуки и бессмысленности жизни. Это подталкивает его вновь на поиск адреналина, — сообщил собеседник «ВМ».
Специалист объяснил, что когда экстремальные поступки постоянно заканчиваются благополучно, у человека возникает иллюзия, что ему везет, он счастливчик и избранный, и так будет всегда.
— Человек начинает все больше рисковать, а это значительно увеличивает вероятность летального исхода, — считает Вилков.
Прыжки с парашютом считаются одним из самых экстремальных видов спорта. Существует мнение о том, что единственное падение, которым гордится человек, — это прыжок с парашютом. Эксперты собрали несколько интересных фактов об этом виде спорта.