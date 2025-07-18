Энергетики «Т Плюс» напоминают об осторожности вблизи теплосетей при летних ремонтах

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми на необходимость повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры в период проведения гидравлических испытаний. В случае, если Вы видите парящую лужу или ремонтную раскопку — ни в коем случае не приближайтесь к ней и не пытайтесь проехать через неё на автомобиле. Это может быть опасно для жизни".