Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики «Т Плюс» напоминают об осторожности вблизи теплосетей при летних ремонтах

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми на необходимость повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры в период проведения гидравлических испытаний.

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми на необходимость повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры в период проведения гидравлических испытаний. В случае, если Вы видите парящую лужу или ремонтную раскопку — ни в коем случае не приближайтесь к ней и не пытайтесь проехать через неё на автомобиле. Это может быть опасно для жизни".

Гидравлические испытания — это ежегодные обязательные мероприятия, которые проводятся для проверки прочности и плотности трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования, работающего под давлением. С помощью этих работ специалисты выявляют изношенные участки сетей, выполняют их ремонт и готовят сети к следующему отопительному сезону.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В случае, если обслуживающая организация — УК/ТСЖ — увеличивает время отключений горячей воды, не включая коммунальный ресурс после завершения работ на тепломагистрали, жители должны обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) и прокуратуру. Надзорные органы примут меры.

«Энергетики заблаговременно предоставляют информацию управляющим компаниям о предстоящих отключениях. УК и ТСЖ сообщают жителям сроки ремонтов посредством объявлений на подъездах и сообщений в домовых чатах», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Также клиенты могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259−39−98 или получить информацию на специализированном портале tss.tplusgroup.ru.

Гидравлические испытания 21.07.2025−04.08.2025.

мкр Лёвшино.

ул. Героя Васькина, 11;

ул. Волховская, 26;

ул. Кавказская, 8, 11;

ул. Р. Менжинского, 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49, 51, 54;

ул. Таганрогская, 11, 15;

ул. Таймырская, 3;

ул. А. Щербакова, 30, 37, 43, 47.

Гидравлические испытания 23.07.2025−06.07.2025.

ул. Н. Толмачева, 13, 15, 17, 18, 32;

ул. Петропавловская, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 105, 105а, 109, 109а, 111, 115, 117, 119, 119а, 121, 185;

проезд Я. Коласа, 9, 11;

ул. Екатерининская, 196, 214, 216, 218/41, 220, 224;

ул. В. Ленина, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 98, 100, 102;

ул. Н. Крисанова, 23, 25, 27, 29, 39а;

ул. Г. Плеханова, 33, 36, 38, 39, 39/5;

ул. П. Хохрякова, 25.

Гидравлические испытания 24.07.2025−07.08.2025.

ул. Кузбасская, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47;

ул. М. Лукоянова, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

ул. Новосибирская, 3, 4, 6, 8, 13, 24, 26;

ул. А. Гатауллина, 3, 3а, 5, 6а, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 17а, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. В. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5;

ул. Сергинская, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 41, 43, 45;

ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 13а, 15а, 17а,

ул. А. Никулина, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47;

ул. Брестская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21;

ул. А. Лодыгина, 6, 10, 10/2;

ул. Космонавта Леонова, 23, 36, 37, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;

ул. Милиционера Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

ул. Космонавта Беляева, 33, 35, 39, 40, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 41, 47, 49, 49а, 51, 51а;

ул. Нефтяников, 23, 31, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 59;

ул. Мира, 65, 67, 69;

ул. Качалова, 32;

ул. Композитора Глинки, 4, 6, 8, 10;

ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;

ул. Архитектора Свиязева, 58.