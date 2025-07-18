«Жестокость и унижение недопустимы». Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилеве из-за видео жесткого «воспитания» малышей

Представитель прокуратуры заявил, что по данному факту проведена проверка. Дисциплинарные производства открыты не только в отношении помощника воспитателя, но и воспитателей. Также милиция проводит свою доследственную проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка противоправных действий.