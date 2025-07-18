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«Жестокость и унижение недопустимы». Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилеве из-за видео жесткого «воспитания» малышей

Прокуратура ответила на видео жесткого «воспитания» малышей в детсаду Могилева.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Могилевской области отреагировала на видео из соцсетей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, в прокуратуре приняли дисциплинарные меры из-за работников одного из детских садов Могилева. Причиной стало скандальное видео из соцсетей, как помощник воспитателя жестко «воспитывает» группу детсадовцев. Ролик, вызвавший большой общественный резонанс, прокуратурой был обнаружен во время интернет-мониторинга.

— Установлена видеозапись, на которой в одном из дошкольных заведений Могилева помощник воспитателя совершает в отношении малолетних грубые и недопустимые действия, — подчеркнул замначальника отдела прокуратуры Могилевской области Денис Хмельков.

Представитель прокуратуры заявил, что по данному факту проведена проверка. Дисциплинарные производства открыты не только в отношении помощника воспитателя, но и воспитателей. Также милиция проводит свою доследственную проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка противоправных действий.

В прокуратуре подчеркнули, что жестокость и унижение недопустимы и не имеют оправдания, особенно, когда речь идет о малолетних.

Тем временем министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».

А еще глава страны сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос: «Закручивайте на всю катушку».

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