В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Крыму из-за прогнозируемых осадков объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ближайшие пару часов и до конца суток 18 июля, а также ночью 19 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер со скоростью 20−25 м/с.
Напомним, сегодня температура воздуха повысится до +36. На полуострове сохраняется переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с, на протяжении дня усилится до 15 м/с.
Ранее в Главному управлении МЧС по Крыму на период с 17 по 20 июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе.