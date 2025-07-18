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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Ожидаются сильный ливень, грозы, град, шквалистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В Крыму из-за прогнозируемых осадков объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ближайшие пару часов и до конца суток 18 июля, а также ночью 19 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер со скоростью 20−25 м/с.

Напомним, сегодня температура воздуха повысится до +36. На полуострове сохраняется переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с, на протяжении дня усилится до 15 м/с.

Ранее в Главному управлении МЧС по Крыму на период с 17 по 20 июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе.