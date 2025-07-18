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Новое приемное отделение БСМП решили возвести в Ростове, но закупку остановили

В Ростове приостановили конкурс на закупку модульного отделения БСМП за 570 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новое приемное отделение БСМП решили возвести в Ростове-на-Дону за 570 млн рублей, но сейчас определение поставщика временно приостановлено и по жалобе одной из строительных компаний. Теперь претензии рассматривают в Федеральной антимонопольной службе.

Как ранее сообщали на сайте «КП — Ростов-на-Дону», модульное здание планируют установить на улице Бодрой. Итоги конкурса собирались подвести 30 июля 2025 года.

По условиям контракта, подрядчик должен был до конца года доставить, смонтировать и оснастить здание площадью 1450−1500 кв. метров. Заказчик — городская больница скорой помощи — также требовал оснастить новый корпус аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и системами подачи медицинских газов. Еще одним условием был срок службы будущего модульного здания, он должен был составлять не менее 20 лет.

Планировалось, что ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит оптимизировать работу с пациентами и улучшит уровень экстренной медицинской помощи.

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