Новое приемное отделение БСМП решили возвести в Ростове, но закупку остановили

По условиям контракта, подрядчик должен был до конца года доставить, смонтировать и оснастить здание площадью 1450−1500 кв. метров. Заказчик — городская больница скорой помощи — также требовал оснастить новый корпус аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и системами подачи медицинских газов. Еще одним условием был срок службы будущего модульного здания, он должен был составлять не менее 20 лет.