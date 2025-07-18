Asahi: Япония модернизирует свои F-15 под ракеты JASSM-ER

Согласно статье, Япония намерена модернизировать 68 относительно новых моделей самолетов-истребителей F-15 для несения дальнобойных ракет класса «воздух- поверхность» JASSM-ER. Их радиус действия составляет около 900 километров, и они считаются одной из основных мер противостояния «агрессивным» действиям Китая на море.
План также предусматривает установку на истребители новых радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что F-15 будут эксплуатироваться до 2050 года, уточняет Asahi.
Министерство обороны Японии приступило к реализации плана в 2021 финансовом году.
По состоянию на март 2025 года расходы в рамках проекта оценивались в 1,16 трлн иен и продолжают расти. Это может привести к тому, что развертывание модернизированного самолета, которое запланировано на 2027 финансовый год (с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2028 года), будет отложено. Не исключено, что японские ВВС не получат обновленный истребитель и к 2028 финансовом году, предупреждает Asahi.