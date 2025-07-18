АК-74: история создания, характеристики и отличия от АК-47

Разборка и сборка автомата нужна для его чистки. Существует полная и неполная ее варианты. Отличаются они количеством шагов: когда автомат сильно загрязнен, например, побывал в болоте или под дождем, рекомендуется полная разборка. Однако ее труднее выполнить в полевых условиях. Традиционно в вооруженных силах и во время различных соревнований на скорость используют неполную разборку и сборку АК-74 — ее порядок описали ниже.