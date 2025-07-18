АК-74: история создания, характеристики и отличия от АК-47

Изобретение в 1960-х годах нового патрона под американскую винтовку М16 не прошло незамеченным в Советском Союзе. Это стало началом разработки сначала нового советского патрона, а после — и АК-74. В материале рассказываем о характеристиках автомата и его конструктивных особенностях.
Что из себя представляет АК-74
АК-74 — это автомат калибра 5,45 мм, появившийся как развитие модели автомата Калашникова модернизированного (АКМ).
Отличий по конструкции между ними намеренно мало — для более быстрого запуска АК-74 в массовое производство. Базовая модель автомата — классической расцветки с прикладом из дерева. Позже это оружие стали производить и с пластиковыми деталями.
История создания
Проект АК-74 родился на фоне разработки советскими инженерами новейшего малоимпульсного боеприпаса. Опыт США в этой части был успешен, и американцы хвастались принятой на вооружение штурмовой винтовкой М16 под новый патрон 5,56×45.
В СССР же вместе с новым патроном разрабатывался и новый автомат. Уменьшение калибра давало несколько преимуществ: снижение массы патрона в полтора раза, более настильную траекторию его полета, увеличенную дальность прямого выстрела и улучшенную кучность стрельбы. Разработкой патрона вместе с группой советских инженеров занимался конструктор Виктор Сабельников. В начале 1970-х появился новый калибр — 5,45×39 мм.
Тогда же в СССР начали проектировать автомат под новый патрон. Спустя несколько лет специальной комиссии пришлось выбирать между двумя конкурсантами: автоматом СА-006 конструктора Константинова и А-3 конструкции Калашникова. Специалисты отдали победу АК из-за отработанной и освоенной конструкции — несмотря на то, что СА-006 обгонял соперника по нескольким показателям. В 1974 году автомат приняли на вооружение советской армии.
Устройство автомата Калашникова
Конструкция АК-74 во многом повторяла конструкцию АКМ — у автоматов 52 общие детали. Главным новшеством в строении АК-74 стало двухкамерное дульное устройство. Оно выполняло функции пламегасителя, компенсатора и дульного тормоза. Благодаря ему сильно снижалась отдача и увеличивалась кучность стрельбы.
В остальном конструкция АК-74 состоит из частей, которые исправно работают и в АКМ, и в предыдущих моделях автомата Калашникова: это возвратный механизм, затворная рама, газовая трубка, затвор. Сегодня инженеры группы компаний «Калашников» называют такую конструкцию «классической схемой АК».
Тактико-технические характеристики АК-74
Рассмотрим основные характеристики автомата Калашникова 74-й модели.
|Калибр
|5,45 мм
|Масса с магазином, без патронов
|3,6 кг
|Длина с разложенным прикладом
|943 мм
|Длина ствола
|415 мм
|Прицельная дальность
|1000 м
|Режимы ведения огня
|Автоматический и одиночный
|Темп стрельбы
|650 выстрелов в минуту
|Масса магазина
|0,215 кг
Модификации АК-74
Помимо многочисленных автоматов, созданных на базе АК-74 за границей, существует несколько основных модификаций этого оружия.
1. АК-74Н. Модификация со специальной боковой планкой для крепления ночного прицела.
2. АКС-74. Вариант со складным металлическим прикладом. Создан для бойцов воздушно-десантных войск.
3. АКС-74Н. Тот же автомат, что и АК-74Н, но со складным прикладом.
4. АК-74М. Модернизированный вариант для российской армии. Есть универсальные крепления для прицелов на левой стороне ствольной коробки, а также складной приклад. Принят на вооружение в 1991 году. Долгое время использовался как основной автомат армии России.
5. АК-74М3. Современный вариант АК-74, презентованный общественности в 2011 году. Официальных данных о нем нет. В 2017 году СМИ утверждали, что АК-74М3 проходит опытную эксплуатацию в ходе вооруженного конфликта в Сирии.
Виды патронов для АК-74
С АК-74 можно использовать:
- патроны 7Н6 и 7Н6М. Основной боеприпас калибра 5,45×39 для АК-74;
- патрон 7Н24. Бронебойный тяжелый патрон. При изготовлении сердечника используются сплавы редкоземельных элементов;
- патрон 7Н10. Патрон для поражения пеших целей в радиусе 100 м, способен пробивать укрытия;
- патрон 7Н22. Основной бронебойный патрон;
- патрон 7У1. Специальная «бесшумная» пуля. Используется вместе с приборами для бесшумной стрельбы;
- 7Т3. Патрон с трассирующей пулей;
- 7Х4 и 7Х3 (М). Учебный и холостой патроны.
Отличие АК-74 от других автоматов Калашникова
Рассмотрим, что отличает АК-74 от других моделей автомата Калашникова:
АК-47
Снижение калибра и веса боеприпаса повлияли на пробиваемость АК-74. Его предшественник, классический АК-47, за счет более массивных боеприпасов способен пробивать укрытия, в том числе из кирпича и дерева. АК-74 такая пробиваемость не под силу. Однако модернизированный автомат Калашникова может похвастаться увеличенной эффективной дальностью стрельбы и легким весом боеприпасов.
АКМ
Сборка АКМ (автомат Калашникова модернизированный) сложнее, чем у АК-74, а вес боеприпасов за счет калибра — больше. Также АК-74 превосходит АКМ по многим тактико-техническим характеристикам, в том числе по эффективной дальности стрельбы и кучности.
АК-12
Принятый на вооружение в армии России в 2018 году АК-12 намного современнее АК-74. Крышка ствольной коробки выполнена в виде планки Пикатинни — специальной поверхности, на которую можно крепить прицелы и другие приспособления для стрельбы. У АК-12 уменьшенная отдача, бойцу легче менять режим стрельбы и снимать автомат с предохранителя. Магазин оборудован прозрачными «окнами». С ними проще контролировать количество оставшихся боеприпасов.
Разборка и сборка АК-74
Разборка и сборка автомата нужна для его чистки. Существует полная и неполная ее варианты. Отличаются они количеством шагов: когда автомат сильно загрязнен, например, побывал в болоте или под дождем, рекомендуется полная разборка. Однако ее труднее выполнить в полевых условиях. Традиционно в вооруженных силах и во время различных соревнований на скорость используют неполную разборку и сборку АК-74 — ее порядок описали ниже.
1. Отделить магазин.
2. Проверить наличие патрона в патроннике.
3. Вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада.
4. Отделить шомпол.
5. Отделить крышку ствольной коробки.
6. Отделить возвратный механизм.
7. Отделить затворную раму с затвором.
8. Разделить затворную раму и затвор.
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка АК-74 проводится в прямо обратном порядке с одним отличием. После присоединения крышки ствольной коробки нужно обязательно спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель. Только после этого порядок сборки продолжается далее.
Преимущества и недостатки автомата
Главные преимущества АК-74 отмечают, в основном, следующие.
1. Автомат просто устроен, его легко чистить и чинить в случае необходимости.
2. При интенсивной эксплуатации АК-74 служит годами. Его характеристики остаются актуальными даже при экстремальных температурах.
3. Легкий патрон позволяет бойцу взять с собой большее количество боеприпасов. Автомат стреляет более кучно, чем АК-47, у него большая настильная траектория пули.
Есть у автомата Калашникова 74-й модели и недостатки.
1. У АК-74, в отличие от более современных автоматов, отсутствует планка Пикатинни для крепления прицелов, сошек, лазерных целеуказателей, тактических фонарей.
2. Звук выстрела крайне громкий, особенно для тех, кто стоит по бокам от стреляющего.
3. Если ствол вышел из строя, то его невозможно заменить оперативно.
4. Нельзя поменять сторону выброса гильз, как в некоторых автоматах зарубежного производства.
Интересные факты об АК-74
Собрали интересные факты об АК-74.
1. В 2022 году Министерство обороны США закупило партию АК-74 с магазинами. В ведомстве не объяснили цель закупки.
2. Официально АК-74 выпускают не только в России. Лицензию на производство автоматов имеют Азербайджан и Болгария.
3. Рекорд по неполной разборке и сборке АК-74 принадлежит Камилле Бадртдиновой из Казани — 10,59 секунды.
4. В массовом производстве АК-74 дешевле, чем АК-47.
5. На базе АК-74 разработаны укороченный автомат АКС-74У, ручной пулемет РПК-74, белорусский автомат VSK-100BP и другое оружие.