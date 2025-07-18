В Крыму и Севастополе модернизируют три морских порта

В Крыму и Севастополе планируют модернизировать три морских порта. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Глава ведомства Андрей Тарасенко посетил Крым, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Он встретился с руководством этих регионов и представителями отраслевых предприятий.
«В центре внимания — восстановление и модернизация портов Мариуполя, Бердянска, Керчи, Феодосии и Севастополя», — говорится в сообщении.
Тарасенко отметил, что необходимо интегрировать порты исторических регионов в единую транспортную систему России. Кроме того, по его словам, нужно обеспечить их эффективную работу.