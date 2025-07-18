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В Крыму и Севастополе модернизируют три морских порта

Аналогичные работы выполнят в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму и Севастополе планируют модернизировать три морских порта. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Глава ведомства Андрей Тарасенко посетил Крым, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Он встретился с руководством этих регионов и представителями отраслевых предприятий.

«В центре внимания — восстановление и модернизация портов Мариуполя, Бердянска, Керчи, Феодосии и Севастополя», — говорится в сообщении.

Тарасенко отметил, что необходимо интегрировать порты исторических регионов в единую транспортную систему России. Кроме того, по его словам, нужно обеспечить их эффективную работу.