Минюст расширил реестр иноагентов

«Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. С. Великий*, В. П. Жарков*, К. В. Кириллова*, Ф. Д. Ольшевец* (Маша Майерс), Н. Р. Резник*, К. В. Торстрем*, Д. А. Храмцов*, а также интернет-портал Activatica.org*», — говорится в сообщении.