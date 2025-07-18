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Теплицы «Спецремстройзеленхоз» собирают более 100 тонн томатов

В тепличном комплексе «Спецремстройзеленхоз» выращивают не только цветочные культуры для озеленения городских территорий, но и томаты.

В тепличном комплексе «Спецремстройзеленхоз» выращивают не только цветочные культуры для озеленения городских территорий, но и томаты.

Предприятие располагает земельным участком в семь гектаров, из которых три гектара отведены под теплицы.

Сейчас на двух гектарах вырастили более 100 тонн овощей четырех видов. Посев семян на рассаду начинается в ноябре, а в январе подросшие растения пересаживают в закрытый грунт.

Первый урожай созревает к концу марта, а заключительный сбор плодов происходит в начале сентября. Урожайность составляет около 10 килограммов томатов с каждого квадратного метра.

Ранее мы писали, что в Самаре и Сызрани остановится «Поезд Победы». В десяти вагонах поезда разместят интерактивную экспозицию о значимых событиях, сообщает региональное правительство.

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