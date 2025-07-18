Карагайский музей завоевал премию «Прорыв года»

В Пермском крае завершился конкурс «Прорыв года» для муниципальных музеев. Он был учрежден краевым минкультом в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.
В этом году со своими проектами заявились на конкурс пять музеев: Ильинский краеведческий музей, проект «От лотка до солидного капитала» Продолжение«, Губахинский городской историко-краеведческий музей, проект “Путешествие к центру Земли”, Карагайский краеведческий музей, проект “Афкула: город-загадка”, Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова, проект “Корпус художников”, музей-заповедник “Сользавод”, проект “Творческое пространство “АРТ-Солонка”.
В конкурсе победил проект «Афкула: город-загадка» Карагайского краеведческого музея. Его удалось реализовать в 2024 году благодаря победе в конкурсе «Центра по реализации проектов в сфере культуры» и поддержке министерства культуры Пермского края.
Проект посвящен Рождественскому археологическому комплексу — это одно из самых крупных средневековых городищ Прикамья. Первое упоминание о городище относится к XII в. Раньше на этом месте был городок Кассаба Афкула, входивший в состав государства Волжская Булгария. Афкула в переводе с арабского означает «поворотная крепость». Древний город Афкула был важным пунктом на пересечении торговых путей, в том числе с Волжской Булгарией, Русью и Хазарским каганатом, а также являлся центром разнообразных ремесел и торговли. Летописный город археологи искали давно, в древней Парме это был центр цивилизации, где полиэтническое население веками жило в мире и согласии.
В Карагайском краеведческом музее расширилась и обновилась экспозиция зала археологии. Художник Михаил Постаногов создал в одном из залов масштабную экспозицию, иллюстрирующую историю Рождественского археологического комплекса. Обновленная экспозиция содержит около 700 интересных находок, полученных пермскими археологами в ходе исследований за несколько лет. Более 300 экспонатов выставляются впервые. Записан аудиогид по экспозиции, разработаны мастер-классы, появились герои экспозиции, информационные стенды и многое другое. Лучше понять и почувствовать дух того времени посетителям поможет панорама с видами на Рождественское городище.
Музеи Прикамья ежегодно создают интересные проекты и получают финансирование для них, участвуя в конкурсе творческих проектов, направленных на модернизацию музейного дела, отметила глава краевого минкульта Алла Платонова: «А лучшие реализованные проекты могут претендовать на премию “Прорыв года” и миллион рублей на развитие музейной площадки. С большим удовольствием поддерживаем проекты, которые помогают социально-экономическому развитию территории и региона в целом».
Полученную награду Карагайский музей направит на развитие зала археологии. Исполняющая обязанности директора музея Елена Чалова подчеркнула, что именно богатое археологическое наследие территории делает ее интересной как для гостей Пермского края, так и для местных жителей.