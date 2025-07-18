Карагайский музей завоевал премию «Прорыв года»

Проект посвящен Рождественскому археологическому комплексу — это одно из самых крупных средневековых городищ Прикамья. Первое упоминание о городище относится к XII в. Раньше на этом месте был городок Кассаба Афкула, входивший в состав государства Волжская Булгария. Афкула в переводе с арабского означает «поворотная крепость». Древний город Афкула был важным пунктом на пересечении торговых путей, в том числе с Волжской Булгарией, Русью и Хазарским каганатом, а также являлся центром разнообразных ремесел и торговли. Летописный город археологи искали давно, в древней Парме это был центр цивилизации, где полиэтническое население веками жило в мире и согласии.