В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству

«Нет возраста ни у брака, ни у матери, ни у отца. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту. В 46 лет это тоже мать, в 30 лет это тоже мать. Поэтому надо говорить об общих подходах уважительного отношения к материнству, поощрению материнства, мотивации создания семьи», — сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».