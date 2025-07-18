В Госдуме призвали уважительно относиться к материнству

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту, необходимо уважительно относиться к материнству и оказывать поддержку при создании семьи, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
«Нет возраста ни у брака, ни у матери, ни у отца. Нельзя дискриминировать женщин-матерей по возрасту. В 46 лет это тоже мать, в 30 лет это тоже мать. Поэтому надо говорить об общих подходах уважительного отношения к материнству, поощрению материнства, мотивации создания семьи», — сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Парламентарий отметила, что не стоит обвинять молодежь в том, что она хочет «пожить для себя». По ее мнению, если бы позволяли условия, в том числе доступное жилье, материальные условия, в частности, увеличенная стипендия, то создавались бы студенческие семьи. Она также подчеркнула, что у молодых людей ограничено количество возможных площадок для знакомств вне стен вуза.
Кроме того, глава комитета Госдумы добавила, что важна поддержка со стороны государства для создания молодой семьи, а именно помощь с жильем и обеспечение гарантированного рабочего места с достойной заработной платой.