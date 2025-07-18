Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл — РИА Новости. Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Рейс вылетел в пятницу в аэропорт Шереметьево.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что из Геленджика вылетели 166 пассажиров, это 92% заполняемости борта.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.