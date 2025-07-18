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Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву

Первый после перерыва рейс со 166 пассажирами вылетел из Геленджика в Москву.

Источник: © РИА Новости

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл — РИА Новости. Первый рейс после возобновления полетов вылетел из Геленджика в Москву, на борту 166 пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Рейс вылетел в пятницу в аэропорт Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что из Геленджика вылетели 166 пассажиров, это 92% заполняемости борта.

Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.