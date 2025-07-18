Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов

«Весь автовокзальный комплекс ДНР не модернизировался годами. Сейчас при поддержке главы ДНР взялись за эту проблему. Принято решение о переподчинении предприятия “Автовокзалы Донбасса” минтрансу ДНР. Идет модернизация. После этого начнем приводить автовокзалы республики в порядок», — приводятся слова Бондаренко в Telegram-канале минтранса региона.