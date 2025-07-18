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Вот настоящие герои Молдовы: Врачи скорой помощи приняли роды по дороге в роддом — малышка родилась здоровенькой

Роды прошли без осложнений, мать и малышку благополучно доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Фалештском районе врачи приняли роды в машине скорой помощи.

Вечером 17 июля 37-летняя местная жительница вызвала скорую помощь. Женщина была на 38−39 неделе беременности.

По дороге в больницу у пациентки начались схватки, которые быстро усиливались. В скором времени в неотложке раздался крик: на свет появилась здоровая девочка весом около 3300 граммов.

Роды прошли без осложнений, мать и малышку благополучно довезли в больницу, где им продолжили оказывать всю необходимую медпомощь.

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