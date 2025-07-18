Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава «Ленфильма» вспомнил о том, как Юрий Кара работал в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля, ФедералПресс. Член правления Гильдии продюсеров России и бывший руководитель «Ленфильма» Эдуард Пичугин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Кары и рассказал об опыте их совместной работы в Петербурге. По его словам, они привлекали кинодеятеля к работе с дебютантами.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Он был ярким представителем советской кинематографической школы, блестяще владел режиссерским ремеслом и знал все нюансы производства фильмов», — заявил Пичугин.

По его словам, мэтр с удовольствием делился знаниями с молодежью Северной столицы, а также правил сценарии молодых кинематографистов.

Сотрудничество Кары и «Ленфильма» оборвала пандемия коронавируса, заметил Эдуард Пичугин, пишет «Петербургский дневник».

«Меня очень расстроили новости о его смерти, всегда жаль, когда фигуры такого масштаба уходят. Он был большим профессионалом», — отметил Пичугин.