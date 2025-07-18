Экс-глава «Ленфильма» вспомнил о том, как Юрий Кара работал в Петербурге

«Он был ярким представителем советской кинематографической школы, блестяще владел режиссерским ремеслом и знал все нюансы производства фильмов», — заявил Пичугин.
По его словам, мэтр с удовольствием делился знаниями с молодежью Северной столицы, а также правил сценарии молодых кинематографистов.
Сотрудничество Кары и «Ленфильма» оборвала пандемия коронавируса, заметил Эдуард Пичугин, пишет «Петербургский дневник».
«Меня очень расстроили новости о его смерти, всегда жаль, когда фигуры такого масштаба уходят. Он был большим профессионалом», — отметил Пичугин.