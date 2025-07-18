Экс-глава «Ленфильма» вспомнил о том, как Юрий Кара работал в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля, ФедералПресс. Член правления Гильдии продюсеров России и бывший руководитель «Ленфильма» Эдуард Пичугин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Юрия Кары и рассказал об опыте их совместной работы в Петербурге. По его словам, они привлекали кинодеятеля к работе с дебютантами.