Три священные коровы: критик Соседов назвал звезд, которым пора уйти с экранов

— И невозможно слушать и видеть одного и того же артиста любой величины, любой степени дарования. Вот об этом я говорил, а не о том, что он должен уйти со сцены. И я еще говорил о том, что, конечно, его время тоже уходит, потому что он представитель, как ни крути, той старой эстрадной школы. Он взращен на Людмиле Зыкиной, на Муслиме Магомаеве, на той старой эстраде, которая была у нас. Сегодня кумиры уже другие, с куда меньшим дарованием, про талант я уже не говорю, — указал критик.