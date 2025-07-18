Валентин Дроздов возглавил поликлинику № 1 в Волгограде

Главным врачом ГУЗ «Клинической поликлиники № 1» назначен Валентин Дроздов, который работал в этом медучреждении заместителем главного врача по медицинской части, а с июня текущего года исполнял обязанности главного врача. Об этом V102.RU сообщили в обздраве.