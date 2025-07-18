Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику Герою России Алексею Бересту в Ростове

Сегодня, 18 июля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику Алексею Бересту в донской столице. Это событие произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин присвоил легендарному участнику Великой Отечественной войны звание Героя России посмертно.
— Справедливость восторжествовала, и награда нашла своего героя. Это большое событие для всей Ростовской области, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Позже в своем телеграм-канале врио губернатора региона поблагодарил главу государства за принятое решение.
Напомним, Алексей Берест вошел в историю как командир группы, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом. После войны он совершил еще один подвиг — 3 ноября 1970 года погиб, спасая девочку из-под поезда на станции Сельмаш.
Подпишись на нас в Telegram.