Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику Герою России Алексею Бересту в Ростове

Сегодня, 18 июля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику Алексею Бересту в донской столице. Это событие произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин присвоил легендарному участнику Великой Отечественной войны звание Героя России посмертно.