Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев

КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Калининградским аграриям, чей урожай пострадал из-за заморозков, выделят более 35 миллионов рублей субсидий, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета — более 35 миллионов рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай, либо на 50%», — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что во время рабочей поездки в Гвардейский район встретился с аграриями и обсудил их положение. Чрезвычайная ситуация с весенними заморозками в регионе значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств.
«Необходимая помощь, она стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит население новым урожаем фруктов и ягод в будущем году», — добавил Беспрозванных.
Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов отмечал, что такой холодной погоды в мае в Калининградской области не фиксировали 34 года. Дневная температура была ниже нормы, и ночные заморозки длились с 6 по 13 мая, как раз во время активной вегетации сельхозкультур.
В мае Беспрозванных поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям, пообещав не оставить их в беде.