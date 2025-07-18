Беспрозванных рассказал о компенсациях для калининградских аграриев

Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов отмечал, что такой холодной погоды в мае в Калининградской области не фиксировали 34 года. Дневная температура была ниже нормы, и ночные заморозки длились с 6 по 13 мая, как раз во время активной вегетации сельхозкультур.