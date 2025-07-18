Главные новости недели с 14 по 18 июля 2025 года

После трехлетнего перерыва в Геленджик прибыл первый рейс из Москвы — его выполнил «Аэрофлот». На борту находились 175 пассажиров. Перелет занял около 4 часов. Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки.