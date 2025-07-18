Главные новости недели с 14 по 18 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 14 по 18 июля 2025 года.
Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа
Песков назвал заявления Трампа о России «весьма серьезными» и отметил, что часть из них адресована лично Путину. Москва проанализирует высказывания, а Путин прокомментирует их, если и когда посчитает необходимым.
ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов
За неделю в зоне СВО российские войска освободили 10 населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. Группировки войск «Север», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» освободили населенные пункты в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР.
Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 14 физических лиц и 41 юрлицо. Запрещены операции с 22 банками РФ, РФПИ и его структурами, ограничено использование «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».
Дума приняла поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов
Госдума во втором чтении приняла поправки, вводящие штрафы за заведомый поиск и доступ к экстремистским материалам — от 3 до 5 тыс. руб. Также предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов: до 80 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. — для юрлиц. Новые нормы могут вступить в силу с 1 сентября.
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
После трехлетнего перерыва в Геленджик прибыл первый рейс из Москвы — его выполнил «Аэрофлот». На борту находились 175 пассажиров. Перелет занял около 4 часов. Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки.