В Воронеже продолжается борьба с парковкой на газонах

В Воронеже в ежедневном режиме проводится мониторинг фактов парковки автотранспорта на газонах. Уделить этой проблеме особенное внимание ранее поручил мэр Воронежа Сергей Петрин. По словам главы города, парковка на газонах сводит на нет все старания районных комбинатов благоустройства по созданию газонов и озеленению городской территории.
— Все мы видим, как много новых газонов засеяли и восстановили комбинаты, а дождливая погода создала прекрасные условия для роста растений, — отметил мэр. — Часть территории, к сожалению, по-прежнему портится из-за парковки на них.
Напомним, факты парковки на газонах в Воронеже фиксируют как в ручном, так и в автоматическом режиме с помощью специально закупленного для этих целей муниципалитетом оборудования — комплексов фото- и видеофиксации.
После фиксации нарушений — фактов стоянки на озелененных территориях, проездах у контейнерных площадок и других — данные передаются сотрудникам управ для подготовки материалов и последующего рассмотрения протоколов на административным комиссиям. В дальнейшем комиссии выносят постановления и назначают штрафы за нарушение Правил благоустройства территорий.
Первые результаты не заставили себя долго ждать. На нарушителей уже составили несколько сотен протоколов и выписали нерадивым водителям штрафы. Размер их, кстати, ощутим — от 1 до 25 тысяч рублей в зависимости от причиненного благоустройству ущерба. И выписывать такие штрафы можно без ограничений, постоянно.
Мэрия обещает продолжить борьбу с нарушителями в рассказывать о тех, кто портит облик города.