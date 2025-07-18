В Воронеже продолжается борьба с парковкой на газонах

Первые результаты не заставили себя долго ждать. На нарушителей уже составили несколько сотен протоколов и выписали нерадивым водителям штрафы. Размер их, кстати, ощутим — от 1 до 25 тысяч рублей в зависимости от причиненного благоустройству ущерба. И выписывать такие штрафы можно без ограничений, постоянно.