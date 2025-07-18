В парк Горэлектротранса прибыл новый пятисекционный трамвай «Воевода»

В ведомстве уточнили, что новый подвижной состав под названием «Воевода» собран на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. Он будет выезжать на маршрут № 60, трасса которого пролегает через высокие и длинные посадочные площадки, подходящие под длину 37-метрового транспорта.
Трамвай модели 71−952 «ПК Транспортные системы» оснащен 14 дверьми и двумя кабинами, что позволяет ему работать также в режиме «челнока» и разворачиваться без использования трамвайных колец. Он способен развивать скорость до 72 км/ч и одновременно может перевозить до 400 пассажиров.
Обкатка «Воеводы» на маршруте будет проходить без пассажиров, уточнили в комтрансе.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что на маршрут № 55 в Петербурге вышли новые низкопольные двухкабинные трамваи «Поларис».