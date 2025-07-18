В парк Горэлектротранса прибыл новый пятисекционный трамвай «Воевода»

В ведомстве уточнили, что новый подвижной состав под названием «Воевода» собран на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. Он будет выезжать на маршрут № 60, трасса которого пролегает через высокие и длинные посадочные площадки, подходящие под длину 37-метрового транспорта.