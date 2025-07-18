Орденом Матери награждены 69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Соответствующий указ № 281 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.