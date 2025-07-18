Дорожная карта Советского района Ростова: Ремонт магистралей и «умные» остановки

В Советском районе Ростова обсудили ключевые транспортные вопросы. На встрече информгруппы во главе с директором Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону Денисом Водопьяновым с жителями рассказали о проделанной работе и планах по развитию.
ДОРОГИ.
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали несколько участков. В планах на этот год — установка пешеходных ограждений на улице Ле-Ман, монтаж светофора у школы № 88 на Совхозной и модернизация остановок.
Особое внимание — реконструкции проспекта Стачки — от Зорге до Мастерового с продлением до Курсантов, развитию дорожной сети в Левенцовке и модернизации улиц Тружеников, 2-й Краснодарской и Батуринской.
ТРАНСПОРТ.
Советский район обслуживают 36 маршрутов общественного транспорта с плановым выпуском 385 автобусов (фактически выходит 230 единиц). В 2024 году оптимизировали маршруты №№ 17А, 16А, 67А и ввели новый № 72.
Ведется замена старых остановок на современные «умные» — в течение трех лет в районе появится 75 таких объектов.
На встрече жители задали свои вопросы вопросы. Оказалось, что чаще людей беспокоят самокаты на тротуарах — власти пообещали усилить контроль за парковкой электротранспорта.
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